My Hero Academia: le sinossi dei prossimi episodi annunciano il contrattacco degli eroi

Subito dopo la messa in onda del quarto episodio della terza stagione di My Hero Academia, i fan nipponici hanno potuto ammirare il trailer della quinta puntata (o quarantatreesima, secondo la numerazione complessiva), che a quanto pare vedrà ancora Itsuka e gli altri in difficoltà.

Come rivelato dal trailer visionabile in chiosa all’articolo, lo chalet di montagna del Liceo Yuei (o Liceo U.A., se preferite) è stato attaccato dall’Unione dei Villains, di conseguenza gli studenti, dopo essere stati separati, stanno cercando di sopravvivere.



Il filmato ci mostra che Tetsutetsu Tetsutetsu dovrà fare i conti con Mustard, il villain che, utilizzando il proprio gas, ha messo fuori combattimento la maggior parte degli studenti. Mentre gli altri aspiranti eroi affrontano i malvagi sfidanti, Izuku sta cercando di portare Kota in un luogo sicuro, ragion per cui si direbbe che l’intero episodio sarà incentrato su Tetsutetsu della Classe 1-B.

Di seguito vi proponiamo invece le nuove sinossi ufficiali dei prossimi episodi, rispettivamente intitolati “Un favoloso pugno di ferro!” e “Una situazione ruggente”.

My Hero Academia #43 - Un favoloso pugno di ferro!



Data: 05 maggio 2018

05 maggio 2018 Sinossi: La battaglia con l’Unione dei Villains si intensifica! L’Avanguardia dell’Unione dei Villains intende catturare Bakugou! Allo scopo di impedirlo, Aizawa annuncia a tutti gli eroi che hanno il permesso di combattere utilizzando i loro quirk! Deku cerca di comunicare il messaggio a tutti gli altri, ma gli eroi in fase di addestramento sono al momento circondati dai villain!



My Hero Academia #44 - Una situazione ruggente



Data: 12 maggio 2018

12 maggio 2018 Sinossi: Ochako e Tsuyu incontrano Toga Himiko, mentre Bakugou e Todoroki combattere contro Moonfish. Deku cerca di proteggere Tokoyami ed elabora un piano per combattere al fianco di Shouji. Allo scopo di proteggere gli studenti, Eraserhead invia un messaggio telepatico a tutti coloro che stanno lottando. Gli aspiranti eroi della Classe 1-B, Tetsutetsu e Kendo, usano una maschera anti-gas per proteggersi dal gas di Mustard.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che i nuovi episodi della terza stagione di My Hero Academia vengono trasmessi ogni sabato sul circuito televisivo nipponico. Sfortunatamente le nuove puntate non sono ancora disponibili con sottotitoli in lingua italiana.