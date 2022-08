My Hero Academia: ecco la sinossi ufficiale della Stagione 6

Continua la campagna promozionale di My Hero Academia Stagione 6 dopo le ultime immagini pubblicate. Questa volta del nuovo appuntamento con l'adattamento anime prodotto da Studio BONES è stata rivelata la sinossi: ecco un'anteprima di quel che accadrà.

My Hero Academia Stagione 6 arriverà su Crunchyroll dal 1° ottobre 2022 adattando il War Arc. Deku e compagni, unendo le loro forze con i Pro Heroes, dovranno affrontare la resa dei conti con Shigaraki e l'esercito da lui appena creato, il Fronte di Liberazione del Sovrannaturale.

Per dare un'idea di quel che accadrà ai fan ancora ignoti è stata pubblicata la sinossi di questa magnifica saga che ha già rivoluzionato la serie manga. "Assieme a Bakugo e Todoroki, Deku ha fatto del suo meglio prestando servizio presso l'agenzia del No. 1, Endeavor. Adattandosi all'ambiente professionale, ha sviluppato il Blackwhip, Quirk che si nascondeva nel suo One For All, ed è cresciuto come eroe".

"Nel frattempo, Tomura Shigaraki e l'Unione dei Villain si sono battuti con l'Armata di liberazione dei superporteri di Re-Destro. Recuperando i ricordi della sua infanzia ed espandendo il suo potere, Shigaraki ha infine trionfato e dato vita all'Fronte di liberazione del sovrannaturale".

Tra le due fazioni, entrambe più potenti che mai, scoppierà una guerra che deciderà il futuro della Hero Society. Dieci Heroes si preparano allo scontro nella locandina di My Hero Academia Stagione 6, la stagione più attesa dai lettori del manga.