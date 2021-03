My Hero Academia: il sito ufficiale regala cinque sfondi per le vostre chiamate su Zoom

Un anno dopo, la pandemia continua a costringere milioni di italiani tra le mura di casa, e in tempi di lockdown molti di voi saranno stati obbligati ad utilizzare dei programmi per le teleconferenze, sia per la DAD che per le chiamate di lavoro. Nel caso in cui usaste Zoom, però, sarete felici di sapere che da oggi potete scaricare cinque sfondi virtuali a tema My Hero Academia.

In calce all'articolo trovate il link per accedere direttamente alla pagina degli sfondi, che vi anticipiamo non essere assolutamente di qualità pari a quelli regalati l'anno scorso da Studio Ghibli. In totale infatti il sito propone solo cinque illustrazioni in alta definizione, in cui sono ritratti il Liceo Yuei, il campo di addestramento, la stanza di Izuku Midoriya e gli appartamenti di Bakugo e Todoroki.

Si tratta di un piccolo regalo pensato per farvi passare le prossime settimane di smart working in una delle location ideate da Horikoshi, ma essendo pensate per teleconferenze sono tutte illustrazioni molto semplici, senza personaggi o paesaggi eccessivamente sfarzosi.

E voi cosa ne dite? Vi piacciono gli sfondi? Cliccate sul link e fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Noi intanto vi salutiamo ricordandovi che poche ore fa è stato distribuito un nuovo teaser trailer di My Hero Academia 5, la nuova stagione dell'anime in uscita il 27 marzo.