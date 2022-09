My Hero Academia: uno sketch di Horikoshi infiamma il pubblico in vista della Stagione 6

L'hype del pubblico è alle stelle: la prima puntata di My Hero Academia Stagione 6 è ormai vicinissima. In attesa che si scateni la grande guerra tra Heroes e Villain, è l'autore della serie manga Kohei Horikoshi a infiammare ulteriormente l'atmosfera già caldissima.

A pochissime ore dal rilascio dell'ultimo trailer di My Hero Academia Stagione 6, l'adattamento animato prodotto da Studio BONES viene festeggiato da Kohei Horikoshi, che sul suo profilo Twitter ufficiale ha condiviso uno sketch celebrativo.

Attualmente, il manga di My Hero Academia è in pausa dalla serializzazione settimanale e il mangaka ne ha approfittato per firmare un bellissimo artwork dedicato alla sesta stagione della serie anime. L'immagine, che trovate nel tweet in calce all'articolo, ritrae due eroi che riusciranno a ritagliarsi un ruolo fondamentale nella prossima guerra: Hawks e Mirko, l'uno mentre sbadiglia annoiato e l'altra mentre sorride al collega. Cosa vi aspettate dal Numero 2 e dal Numero 5 della classifica degli Heroes?

Lo sketch è stato accompagnato da un breve messaggio del sensei Horikoshi: "Mi sono preso una pausa dalla pubblicazione la scorsa settimana ma ora sono tornato e tengo su il morale per l'anime. Inizia il 1° ottobre. Non vedo l'ora". Anche voi come l'autore non vedete l'ora che venga trasmessa la prima puntata di My Hero Academia 6?