My Hero Academia: uno sketch del Volume 31 mostra un lato meno provocante di Midnight

Il Volume 31 di My Hero Academia ha debuttato il 4 agosto in Giappone, e include i capitoli dal 296 al 306. Horikoshi ha recentemente svelato la copertina, ma a quanto pare Deku e All Might non sono gli unici ad aver riceveuto spazio nel nuovo Volume, visto che nelle prime pagine è anche presente uno sketch originale dell'eroina Midnight.

In calce potete dare un'occhiata allo sketch dell'autore, in cui l'eroina vietata ai minori viene ritratta con indosso degli abiti casual, un ottimo modo per ricordare ai fan della serie che tutti gli eroi presenti nel mondo di My Hero Academia hanno anche delle vite personali. Considerando il ruolo giocato da Midnight nel corso del penultimo arco narrativo, poi, questa immagine risulta ancora più importante.

Midnight, alias Nemuri Kayama, è un'eroina e insegnate del Liceo Yuei, grande amica di Eraserhead e Present Mic. La donna ricopre un ruolo marginale all'inizio della storia, ma Horikoshi ha scavato molto nel suo passato nello spin-off Vigilante My Hero Academia: Illegals, per poi darle ancora più spazio nell'arco narrativo del Fronte di Liberazione del Paranormale.

E voi cosa ne dite? Vi piace questo sketch di Horikoshi? Ditecelo nei commenti! Noi intanto vi ricordiamo che My Hero Academia tornerà questo weekend con il capitolo 322, sempre su MangaPlus.