My Hero Academia Smash!! mostra il preoccupante contenuto del diario di Midoriya

La relazione tra Midoriya e Bakugo è in costante evoluzione, e l'ultimo film di My Hero Academia ha mostrato quanto ancora possa crescere il rapporto tra i due. Ma cosa pensava Deku del suo rivale ai tempi delle elementari? Ce l'ha svelato a sorpresa l'ultimo numero dello spin-off ufficiale My Hero Academia Smash!!.

In calce potete dare un'occhiata al "particolare" contenuto del diario di Izuku Midoriya, recuperato per l'occasione dal protagonista per mostrare agli amici alcuni momenti condivisi con Kacchan. Il rapporto tra i due non era così positivo agli inizi, e i pensieri riportati su carta da Izuku chiariscono che tutti gli abusi subiti non sono certo passati inosservati.

"Kacchan stava per colpirmi oggi, ma per un secondo ho pensato di poter schivare il pugno e porre fine alla sua fastidiosa esistenza" e "Oggi Kacchan ha strappato la mia carta ultra-rara di All Might. Vorrei strappargli le gambe dal corpo" sono solo alcuni dei ricordi riportati da Deku, ma chiariscono molto bene i sentimenti che il ragazzo provava per il suo rivale.



Ovviamente My Hero Academia Smash!! è uno spin-off comico, e non è dunque da escludere che Horikoshi abbia semplicemente voluto scherzare un po', ma per i fan è sempre piacevole scoprire nuovi dettagli riguardo i suoi eroi preferiti.

E voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui voleste recuperare lo spin-off invece, vi ricordiamo che My Hero Academia Smash!! in Italia è distribuito da Edizioni Star Comics.