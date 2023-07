Quella di My Hero Academia è una società corrotta? La necessità dei villain

In My Hero Academia, esiste una società apparentemente retta e giusta, con gli eroi che sono dei veri e propri modelli per i bambini, che aspirano a ricoprire quel ruolo da adulti. I quirk ovviamente possono alimentare o ridurre questa scelta, ma il Giappone tratteggiato da Kohei Horikoshi rimane comunque una società incentrata sugli eroi.

La top 10 degli eroi di My Hero Academia è composta da eroi fortissimi, ma fuori dall'elenco dei più forti c'è un'infinità di nomi, molti sconosciuti e che non hanno presenze particolari. Eppure, ognuno di questi ha a che fare con i villain, che ormai non sono più i potenti criminali dell'epoca di All for One, tutti spazzati via dalla forza di All Might.

In sostanza, anche gli eroi più deboli hanno principalmente vita facile, salvo qualche caso particolare. Eppure tutti loro, per lavorare e per guadagnarsi da vivere - visto che quella dell'eroe è diventata una professione vera e regolamentata nel mondo di My Hero Academia - devono darsi da fare. In sostanza, ogni eroe ha bisogno di un villain.

Di conseguenza c'è una morbosa necessità di creare nuovi criminali da inseguire e arrestare, così da poter reggere il sistema. Quella di My Hero Academia è una società corrotta che rischia di abbandonare le persone ai margini della società, concentrandosi solo ed esclusivamente su quelle che sono le persone migliori. Ed ecco perché poi nascono soggetti come Tomura Shigaraki, criminali efferati che vogliono distruggere la società, oppure Stain, che voleva eliminare quelli che non erano veri eroi.

La guerra con All for One, nel manga, è riuscita poi a fare il resto, facendo abbandonare il ruolo a tanti che di eroi avevano soltanto il titolo ma non l'animo. Riuscirà la società di My Hero Academia a cambiare dopo il finale della serie?