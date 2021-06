My Hero Academia: la società degli eroi da il benvenuto a Winnie the Pooh in questo sketch

Con la nuova stagione dell'anime attualmente in corso, con una nuova pellicola in programmazione e il manga che procede a gonfie vele, My Hero Academia sta vivendo uno dei suoi periodi più floridi. Nonostante i numerosi impegni e la pubblicazione settimanale, uno degli assistenti di Horikoshi ha trovato il tempo per realizzare uno sketch geniale.

Come spesso accade, mangaka e assistenti mettono in mostra il loro estro sui social pubblicando dei fantastici artwork ufficiali. Quello realizzato da Yoshinori Noguchi, che potete vedere in calce all'articolo, porta Winnie the Pooh nella società degli eroi.

Lo sketch di Noguchi vede il tenero orsetto della Disney prepara un piatto, pronto per essere gustato dai ragazzi del Liceo Yuei. Tuttavia, a differenza del solto, Winnie non è più paffuto, bensì muscolosissimo, quasi più della Muscle Form di All Might.

Tra l'ironia generale scaturita in seguito alla condivisione di tale illustrazione, c'è chi ha chiesto di trasformare Winnie the Pooh in un eroe professionista. Sarà lui a sfidare All For One e Shigaraki? Se i due villain dovessero sottrargli il suo amato miele, allora sarebbero realmente in pericolo.

E voi cosa ne pensate di questa illustrazione ufficiale? Vi piacerebbe vedere Winnie nei panni di un Hero e combattere assieme a Deku? Nel frattempo è stato annunciato un brano di Hayashi per My Hero Academia 5. Shinso e Monoma sono pronti alla sfida nelle immagini in anteprima di My Hero Academia 5x11.