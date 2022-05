My Hero Academia: è la stessa società degli eroi a plasmare i Villain?

Attraverso le storie di Tenko Shimura e Toya Todoroki, Kohei Horikoshi ha spronato i lettori a pensare che fosse la stessa Hero Society a plasmare e crescere i Villain. Tuttavia, nel capitolo 351 di My Hero Academia, attraverso le parole di Shoto, l'autore ci ricorda che ogni individuo sceglie da solo il proprio destino.

Gli ultimi capitoli della serie manga hanno catturato l'attenzione con la storia del passato di Dabi. Attraverso il suo racconto, il Villain dalle fiamme azzurre ha ribadito ancora una volta come esso sia diventato un folle criminale a causa del peso che Endeavor gli mise sulle spalle quando era ancora un bambino.

In My Hero Academia 351 si scontrano due scintille, e Shoto riesce a rispondere alle accuse mosse da suo fratello maggiore. Inizialmente, Shoto stava vivendo la stessa identica situazione di Toya, ma grazie alla sua volontà, e al contributo di Midoriya e gli altri suoi amici, è riuscito a cambiare il suo percorso.

Toya e Shoto sono due facce della stessa medaglia, due bambini innocenti a cui era stato riservato lo stesso destino e che lo hanno seguito in due modi differenti. Quando in My Hero Academia 351 Shoto affronta la sua debolezza, pronuncia delle parole molto significative.

È certamente vero che lui e Toya sono stati privati di molte gioie a causa di loro padre Enji, ma nessuno ha mai costretto loro a fare del male a degli innocenti. Le vittime causate da Dabi, non sono una responsabilità di Endeavor, ma solamente dello stesso Toya Todoroki. Dabi è ancora fortemente legato al passato. Riuscirà a liberarsi da quei fantasmi dopo le parole e il Flashfire Fist: Phosphorus di suo fratello?