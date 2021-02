My Hero Academia: la società grava un enorme peso sulle spalle di Endeavor

Il terribile scontro tra eroi e villain narrato tra le pagine di My Hero Academia è finalmente giunto al termine. Tra i difensori della giustizia maggiormente colpiti dalla guerra vi è Endeavor, ecco cosa lo affligge.

In seguito alla terribile guerra numerosi personaggi hanno subito ferite gravi addirittura perdendo gli arti o perfino la vita. Enji Todoroki non è tra questi, ma è probabilmente tra coloro che sono stati maggiormente colpiti dagli avvenimenti. L'uomo infatti, attuale eroe numero uno, ha subito un duro colpo a causa delle rivelazioni riguardanti le sue passate azioni le quali stanno mettendo in discussione il suo ruolo nella società.

Durante lo scontro con Dabi, il villain ha affermato di essere il fratello creduto morto di Shoto ed ha svelato al mondo come entrambi siano stati vittime di abusi da parte del padre nel tentativo di formare il più potente degli eroi. Seppur il ragazzo in grado di controllare ghiaccio e fiamme abbia intrapreso il percorso della giustizia iscrivendosi al Liceo Yuei, il ritrovato figlio di Endeavor è invece diventato parte dell'Unione dei Villain e causa del disastro che ha coinvolto tutta la popolazione.

Attualmente la società sta affrontando numerosi dubbi riguardanti il ruolo degli eroi. Col ritiro di All Might dalle scene, il nuovo simbolo della pace sarebbe potuto essere l'uomo fiammeggiante che lo ha da sempre ambito, purtroppo però egli ha perso la fiducia delle persone e non sembra essere in grado di riconquistarla.

