My Hero Academia e il sogno di Shigaraki: il terribile obiettivo del villain è chiaro

Di personaggi, My Hero Academia ne ha presentati tanti. Sotto l'occhio del pubblico però ci sono sempre i villain del manga. Tra questi, uno dei personaggi più interessanti e controversi del franchise è Tomura Shigaraki, l'antagonista principale che rappresenta la minaccia più grande per l'umanità.

La sua sete di distruzione e il suo obiettivo di demolire il mondo esistente sono al centro della trama di My Hero Academia. Tomura Shigaraki è il leader della Lega dei Villain, un gruppo di individui che cerca di abbattere il sistema dei supereroi e di creare un nuovo mondo basato sulla loro visione. Shigaraki ha un passato travagliato e un odio profondo per il sistema che lo ha ferito, e questi sentimenti lo hanno portato a desiderare la distruzione totale di tutto ciò che esiste.

Tutto ciò è riemerso in My Hero Academia 379, un capitolo che ha riportato a galla le sensazioni di Shigaraki dopo che All for One si era impadronito del suo corpo. Difendendo il suo nucleo d'odio, il giovane villain di My Hero Academia è riuscito a riprendere il controllo e a contrastare il suo maestro, rivelando anche il suo vero obiettivo. Mentre All for One sogna di riottenere il controllo perduto sul Giappone e sul mondo, l'obiettivo del ragazzo dai capelli bianchi è un altro, completamente diverso.

L'obiettivo di Tomura Shigaraki è quello di distruggere il mondo esistente, di annientare tutto ciò che ha portato alla creazione della casa in cui è cresciuto, della famiglia che ha sterminato a causa del suo quirk, una rivelazione che conferma la mentalità distruttiva del villain. La sua determinazione a portare avanti questa missione lo rende un personaggio inquietante e affascinante allo stesso tempo.

Sulla sua strada però trova Deku che, nello stesso capitolo, si lancia a suo rischio e pericolo contro Shigaraki. Adesso i due sono faccia a faccia, con il cliffhanger di My Hero Academia che promette una nuova battaglia tra i due, e stavolta non ci sono più limiti che tengano.