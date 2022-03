My Hero Academia solleva grandi dubbi con un cambio di narratore

Quando la serie manga originale di My Hero Academia è iniziata, Izuku Midoriya stava raccontava le vicende, guardando indietro alla sua storia su come è diventato il "più grande eroe". Anche se ci sono stati molti colpi di scena nella serie finora, non si è mai allontanata troppo dalla prospettiva di Izuku.

Ma questo ha cominciato a cambiare man mano che la serie si è spostata sempre di più durante l'atto finale di My Hero Academia. L'ultimo capitolo ha innescato un'interessante svolta sulla voce narrante. Dopo la rivelazione che la storia principale era in realtà su come tutti, compreso Izuku, erano diventati i più grandi eroi, il narratore sembra essere cambiato.

Con l'ultimo capitolo della serie, il narratore inizia a parlare di Izuku come una persona completamente diversa e piuttosto che "io" o "noi", sembra che il narratore della serie sia effettivamente diventato Katsuki Bakugo, dato che è l'unico che ha mai chiamato Izuku un "dannato nerd".

Il capitolo 348 di My Hero Academia riprende subito dopo che Himiko Toga si dichiara a Izuku, e lui non ha idea di come rispondere. È un semplice momento quasi umoristico nel mezzo del caos della battaglia finale, ma il narratore sembra parlare di Izuku in un modo completamente diverso. Dopo aver ricordato il fatto che quest'ultimo era un combattente chiave per contrastare One For All e aver ribadito il suo ruolo nella guerra generale, il narratore ha preso in giro Izuku, sul fatto che si dimostrava ancora molto ingenuo per quanto riguarda potenziali storie d'amore e i sentimenti complicati degli altri.

Se il narratore è davvero cambiato, ora ha sollevato alcune domande su chi ci sta effettivamente raccontando questa storia. Passando dall'"io" di Izuku al "noi" e riferendosi ora a Izuku in terza persona, il cambio di narratore potrebbe indicare un qualche tipo di evento enorme alla fine della serie che potrebbe significare un destino terribile per Izuku, Bakugo, o chiunque sia collegato. In ogni caso, è certamente qualcosa che i fan dovrebbero tenere d'occhio per ulteriori indizi in futuro.

Ma voi cosa ne pensate? Cosa pensate che significhi il cambiamento del narratore di My Hero Academia? Fateci pure sapere tutti i vostri pensieri al riguardo nei commenti qui sotto e vi ricordiamo che potete leggere gli ultimi capitoli di My Hero Academia su MANGA Plus.