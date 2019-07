My Hero Academia sorprende i fan con un esclusivo Loot Crate

I fan di My Hero Academia saranno entusiasti del nuovo merchandising a tema promosso in occasione della premiere della quarta stagione. Così se ancora non lo avete fatto, andate a dare un'occhiata alle prime recensioni di My Hero Academia 4, per scoprire cosa ne pensano gli appassionati degli episodi inediti dell'anime creato da Kohei Horikoshi.

Vista la mole di prodotti presenti nella Loot Crate dedicata a Izuku Midoriya e ad All Might siamo rimasti delusi anche noi nell'apprendere che il servizio non sarà usufruibile dai clienti italiani. Disponibile in due versioni, l'edizione standard avrà un valore di 100$ e un costo di 84.99$, mentre per tutti i veri appassionati sarà presente la versione da collezione, dal valore di 175$ e venduta a 134.99$. Dalle poche informazioni disponibili sappiamo che all'interno dell'esclusiva premium edition sarà presente un giubbotto a tema All Might o Overhaul.

Se non riuscite a fare a meno del merchandising ufficiale della serie, troverete sullo shop online di Hot Topic le originalissime sneakers ispirate alle uniformi del Liceo U.A., sono disponibili le taglie americane che vanno dal 6 al 12.

Per farvi riprendere dalla notizia che il Loot Crate sull'opera di Kohei Horikoshi non sarà disponibile in Italia, ecco che vi facciamo vedere l'esclusiva cover di My Hero Academia firmata da Alfredo Postiglione disegnata in occasione dell'uscita italiana del primo film d'animazione di MHA.