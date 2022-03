My Hero Academia: una sorprendente coppia di eroi affronta il Villain principale

Tutto, lasciava presagire che la battaglia finale di My Hero Academia dovesse svolgersi tra i due allievi di All Might e All For One. Nel capitolo 345, però, vediamo che Shigaraki non affronterà Midoriya, bensì una inaspettata coppia di eroi.

L’Atto Finale dell’opera di Kohei Horikoshi è entrato nel vivo. All For One è caduto nella trappola tesa da Aoyama e Midroiya, e gli Heroes si schierano contro i Villain. Sfruttando i poteri di uno studente della Classe 1-B di My Hero Academia, però, esattamente come prevede il piano di All Might, i criminali vengono divisi gli uni dagli altri.

Nelle pagine conclusive del capitolo 345, vediamo Tomura Shigaraki venire trasportato, attraverso un portale warp creato da Monoma, alla fortezza fluttuante del Liceo Yuei. Ad attenderlo, ci sono Bakugo e Midoriya, che però viene a sua volta risucchiato da un altro portale. Il duo, avrebbe dovuto affrontare la battaglia finale di My Hero Academia fianco al fianco, ma così non sarà.

Con un colpo di coda, Himiko Toga cattura Deku, lasciando Bakugo con Shigaraki. Al fianco del giovane, esplosivo eroe, ci sarà Best Jeanist, che per lui rappresenta una figura quasi paternale. Riuscirà Katsuki a vendicarsi per il rapimento avvenuto durante il vecchio Raid Arc?