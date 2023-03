My Hero Academia: un sorprendente dettaglio del costume di Bakugo lega Kacchan a Uravity

Il segreto del successo di My Hero Academia risiede nella maniacalità nei dettagli dell'autore Kohei Horikoshi. Il mangaka è infatti un maestro sia nel disegno che nel nascondere piccoli dettagli che gli appassionati riescono a notare solo successivamente a una seconda lettura. Purtroppo le condizioni di salute di Horikoshi hanno portato My Hero Academia a una pausa imprevista.

Un incredibile rivelazione sul costume da eroe di Dynamight, nome in codice di Katsuki Bakugo, è di recente venuta fuori grazie allo spin-off My Hero Academia: Team-Up Mission. Avevate notato quel dettaglio che lega Kacchan e Uravity?

Stando a quanto dichiarato nello spin-off, il designer che ha realizzato il costume di Bakugo è lo stesso che ha realizzato quello di Ochaco. Il nome dello stilista è Nimaru Sasori, un'eroina che nasconde il suo marchio di fabbrica in ogni suo lavoro. Come potete vedere dal tweet in calce all'articolo, sia sul costume di Dynamight che su quello di Uravity è presente una coppia di bottoni, simboleggiante la firma dell'artista. Ciò non è un dettaglio posto a caso, poiché la parola giapponese Nimaru si può tradurre in italiano in "due punti", mentre il cognome Sasori è traducibile come "scorpione", il Quirk di cui è dotata l'eroina stilista.

Uraraka e Bakugo non sono gli unici eroi ad avere usufruito dello stesso stilista. Lo stesso si può dire anche di Kirishima e Sero, Momo, Tsuyu, Ashido e Mineta, Kaminari e Jiro, e infine Shoto e Deku. Al momento non è però ancora noto se i loro costumi includano qualche firma di riconoscimento. Sapete che il costume di Bakugo è stato indossato da Mirko in una art di My Hero Academia?