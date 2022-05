My Hero Academia e il sorprendente potere di Spinner: cos'è successo al villain?

Ogni personaggio in My Hero Academia ha un solo quirk. Questo viene espresso intorno ai tre anni in modo del tutto casuale e molto spesso deriva dal quirk di uno dei genitori, o dalla fusione degli stessi. In alcuni casi particolari, il bambino ha un quirk completamente nuovo e unico. In ogni caso, c'è un solo quirk per persona.

La presenza di All for One, che può trasferire i vari quirk da una persona all'altra, ha però cambiato questo paradigma che per tanto tempo è stato fondante nella società di My Hero Academia. Gli eroi hanno dovuto affrontare personaggi che avevano a disposizione non uno, ma anche due o tre poteri se non oltre.

In questa categoria non ricadeva Spinner, uno dei membri più in ombra della League of Villain e che ultimamente sembra aver avuto una forma di riscatto. Incaricato da All for One di dirigere il Fronte di Liberazione del Paranormale, è riapparso in My Hero Academia 353 a sorpresa. Infatti, in una vignetta che lo mostra, si vede uno Spinner enorme. Ma com'è possibile?

La spiegazione potrebbe essere stata illustrata proprio qualche pagina dopo: Spinner è con All for One e sembra molto geloso di Dabi, e parla di un potere che il geco non aveva. Data la mano del super villain, è estremamente probabile che Spinner abbia ricevuto nuovi quirk dal suo maestro e ciò avrebbe causato la trasformazione del suo corpo.

Non solo più il quirk Geco, quindi, ma un nuovo arsenale di attacchi che potrebbero dare diversi grattacapi agli heroes di My Hero Academia che lo stanno affrontando.