My Hero Academia: la sorprendente scena post credits dell'episodio 4x04

La quarta stagione di My Hero Academia ha mostrato finora un ampio approfondimento dell’organizzazione Shie Hassaikai, e il quarto episodio, qui recensito, ha posto le basi per gli importanti scontri che vedremo in futuro, mostrando però anche la nascita di una collaborazione tanto interessante quanto pericolosa.

Dopo l'improvviso incontro tra Midoriya e il terribile Overhaul, che si trovava nella zona pattugliata da Deku con la piccola e misteriosa Eri, sembra essere ormai chiaro il fatto che i Villains abbiano piani diversi. Il precedente confronto tra Shigaraki e Overhaul infatti non era finito molto bene, e sappiamo che il leader dell’Unione dei Villain ha in realtà cambiato idea alla fine della scorsa puntata.

Nella scena post credits dell’episodio 67 si vede Shigaraki andare nell’ufficio di Overhaul. Non manca di sottolineare la tristezza e l’ordine dell’ambiente, e anche di essersi sentito perso nei numerosi percorsi circolari che ha dovuto attraversare per raggiungerlo. Tuttavia nella sequenza successiva passa a parlare di cose molto più interessanti.

Inaspettatamente Shigaraki entrerà a far parte della squadra di Overhaul, ma solo se questi rispetterà alcune condizioni. Shigaraki ha in mente un piano incredibilmente acuto, e subdolo, che però lo vedrà collaborare con il villain che ha ucciso uno dei membri del suo team.

Mentre i progetti di Overhaul diventano sempre più concreti, il ruolo che Shigaraki ne ricoprirà sarà sicuramente svelato nei prossimi episodi, così come il suo vero obiettivo, essendo un abile manipolatore. Un’alleanza che si preannuncia profondamente minacciosa per i nostri giovani Heroes, e che potrebbe portare a diversi risvolti nella trama.