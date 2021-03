My Hero Academia: la spaventosa scoperta del Quarto Possessore sul One For All

Gli ultimi due capitoli di My Hero Academia stanno permettendo ai lettori di scoprire numerose nuove informazioni sul One For All, il più potente dei Quirk attraverso il quale Deku ha il compito di liberare la società dal male. Ma se fosse esso stesso un potere maligno?

Nonostante l'arco della guerra sia giunto al termine da diversi capitoli, Midoriya si ritrova ancora svenuto in ospedale, immerso nei meandri della sua mente in compagnia dei predecessori di One For All. Grazie a essi, il futuro Simbolo della Pace sta scoprendo alcuni misteri legati al Quirk.

Nel capitolo 304 dell'opera, Kohei Horikoshi presenta ai lettori Hikage Shinomori, il Quarto Possessore di One For All, il quale rivela di aver sfruttato il tempo che gli è stato donato con il Quirk in maniera molto particolare.

Come ben sappiamo, il One For All è un potere nato esclusivamente per contrastare l'All For One e ogni suo possessore trascorre la sua vita unicamente con questo obiettivo. Shinomori, però, consapevole di non essere abbastanza forte per eliminare il più potente dei villain, ha trascorso la sua vita in isolamento allenandosi giorno e notte.

Il quarto possessore del One For All, dunque, si può vedere come un eroe che ha cercato di rafforzare il potere per le generazioni successive. Tuttavia, l'eccessivo allenamento ha portato il suo corpo a dilaniarsi, causando una precoce morte di vecchiaia all'età di quarant'anni.



Con la trasmissione dell'eredità di One For All sempre più complessa e pericolosa, Midoriya potrebbe benissimo essere l'ultimo possessore del Quirk. A lui spetta il compito per cui Shinomori ha dedicato la sua stessa esistenza: sconfiggere finalmente All For One.



La dichiarazione di Deku in My Hero Academia 305 conferma la sua determinazione.