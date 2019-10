My Hero Academia: Endeavor e Hawks attuano la loro controffensiva

L'ombra dei villain si intensifica sempre di più nel mondo di My Hero Academia, e grazie all'esercito di liberazione è pronta a spazzare via tutta la categoria degli eroi nel giro di quattro mesi. Grazie ad Hawks, però, c'è ancora una speranza. L'eroe numero 2 si è rivolto ad Endeavor per sovvertire il loro piano.

Hakws ha consegnato all'eroe il manuale di Destro, all'interno del quale ha sottolineato determinate linee di testo per fargli capire la gravità della situazione. Sfogliando il manuale la tensione di Endeavor è salita sempre di più, fino a scoprire che i villain nel giro di 4 mesi attueranno il loro piano di devastazione.

Se prima di questa scoperta era restio ad allenare tutti e tre gli eroi recatisi presso il suo stage, ora è più deciso che mai a sviluppare le loro capacità perché cosciente della grande minaccia che si sta avvicinando.

Le ultime tavole del capitolo 246, infatti, ci mostrano una panoramica degli studenti della Classe 1A, che simboleggia la loro importanza ai fini della battaglia che si svolgerà prossimamente. L'esercito, infatti, non solo può contare su una vasta gamma di alleati, ma anche del temibile Shigaraki che sta attingendo ad un nuovo potere in grado di farlo diventare ancora più forte.

Finora Hawks è riuscito abilmente a veicolare il suo messaggio in codice ad Endeavor, tuttavia la sua copertura da agente segreto è costantemente in bilico. Dalle sue parole notiamo come riponga molta fiducia nella prossima generazione di eroi, un fattore fondamentale per arginare la loro offensiva.



Abbiamo visto come ormai abbia guadagnato la fiducia dei membri dell'esercito, ma un singolo passo potrebbe essergli vitale dato che è ricoperto di protezioni sorveglianti.

I primi spoiler del capitolo 247 di My Hero Academia sono disponibili, mentre il capitolo 246 potrebbe aver spiegato l'origine dei Nomu visti agli inizi di My Hero Academia.