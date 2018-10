My Hero Academia: spiegate le origini del termine 'Plus Ultra'?

Vi siete mai chiesti da dove deriva il termine 'Plus Ultra' in My Hero Academia? A meno che non siate conoscitori profondi delle dinamiche grammaticali giapponesi è difficile: ora, però, grazie a un piccolo dettaglio emerso in Rete, siamo in grado di dirvelo!

L'utente Twitter Caleb Cook ha infatti fornito una spiegazione ragionevole e coerente sulle origini e sul significato dell'aforisma che simboleggia il liceo Yuei, l'istituto per aspiranti Heroes che Deku e i suoi compagni frequentano ormai da più di un anno.

Sembra che il motto sia da ricondursi alla costruzione grammaticale del nome dell'autore del manga, Kohei Horikoshi. A quanto pare, il kanji che indica il suffisso "koshi" presente nel suo cognome indicherebbe un'espressione che in lingua inglese potrebbe tradursi con "go beyond", ovvero "vai oltre", ma anche "sorpassa i tuoi limiti". Una frase che indica anche il senso di "Plus Ultra".

Ricordiamo che la terza stagione animata di My Hero Academia è giunta a conclusione con l'episodio 25, diffuso in simulcast da VVVVID sabato 29 settembre mentre la Stagione 4 è già in fase di produzione. Il manga, giunto al capitolo 200, è pubblicato in Italia da Edizioni Star Comics, che nel mese di ottobre ha portato sui nostri scaffali il 16° tankobon.