My Hero Academia, spiegazione della vera identità di Dabi e della sua storia

Di personaggi misteriosi in My Hero Academia ce ne sono stati tanti. Mentre ci sono alcuni come traditore segreto della Yuei che ancora si devono rivelare, mentre altri hanno visto rivelati i misteri che gli ruotavano intorno svelati. In quest'ultima categoria ricade Dabi, uno dei membri più di spicco dell'Unione dei Villain.

Con l'ultimo arco narrativo di My Hero Academia, il passato di Dabi è venuto alla luce. In realtà il ragazzo è Touya Todoroki, figlio primogenito dell'attuale eroe numero 1 Endeavor. Ha sempre ammirato il padre e vuole diventare un eroe come lui, incentivato anche dalle continue attenzioni che riceveva. Il suo quirk tuttavia non era perfettamente bilanciato col corpo, con quest'ultimo più vicino alla struttura fragile della madre.

Questa dissonanza tra potenza del quirk e debolezza del corpo ha iniziato a creargli i primi problemi da giovane quando tentava di allenarsi. La preoccupazione dei genitori è cresciuta notevolmente nel tempo, tanto che gli fu impedito anche di allenarsi e, quando nacque Shoto, l'ultimogenito, esplose tutto: Touya iniziò a essere fortemente geloso del fratello minore, che godeva ormai di tutte le attenzioni, mentre lui fu praticamente scartato come gli altri figli fallimentari.

Tra i fratelli che non riuscivano a capire la sua ambizione, i genitori che non lo supportavano e il suo sogno ormai radicato di diventare come il padre lo portarono a isolarsi ancora di più dalla famiglia Todoroki. Continuò comunque a coltivare il suo potere nonostante tutto, facendo evolvere le sue fiamme e portandole a temperature elevatissime, provocando la trasformazione del colore da rossa a blu. Proprio questa trasformazione gli fu fatale - almeno all'apparenza - dato che nel bosco fece scaturire una potenza tale da incendiare tutto.

Non si sa ancora come abbia fatto a sopravvivere dopo quell'evento, ma divenne un criminale conosciuto in tutto il paese. Con l'arrivo di Stain, la popolarità dell'Unione dei Villain crebbe e ciò convinse Touya a prendere parte al gruppo con il nome Dabi.