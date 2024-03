My Hero Academia, spin-off su Dabi? No, ma che spettacolo questo fanmade

Nonostante l'imminente arrivo della settima stagione di My Hero Academia a maggio 2024, un'idea alternativa ha acceso l'entusiasmo dei fan: un anime spin-off incentrato su Toya Todoroki, intitolato "My Villain Academia: Toya".

Sebbene l'anime non sia ufficiale, la sua key visual creata da un fan, @cpasDryNa, ha fatto il giro del web. L'immagine raffigura Toya in piedi accanto a un letto d'ospedale, mentre si riprende dalle sue ustioni. La cura dei dettagli e lo stile ricalcano fedelmente l'anime My Hero Academia dello studio Bones, con un tocco personale che rende l'immagine ancora più realistica.

Non è la prima volta che @cpasDryNa stupisce con la sua creatività. Tra i suoi lavori precedenti figurano altre key visual per dei spin-off di My Hero Academia, come uno dedicato ai precedenti utilizzatori del One For All e uno intitolato "My Hero Academia Spinoff: Peace", incentrato su Nana Shimura e Yagi Toshinori.

La verosimiglianza dell'artwork ha ingannato molti fan, convincendoli che si trattasse di un annuncio ufficiale. La bravura dell'artista è stata ampiamente lodata e in molti hanno suggerito a @cpasDryNa di realizzare un manga basato sulle sue idee. La qualità dei disegni, infatti, garantirebbe un sicuro successo.

L'entusiasmo per questo potenziale spin-off è alimentato anche da alcune critiche mosse al manga originale. Secondo alcuni fan, il personaggio di Toya non è stato sviluppato adeguatamente da Kohei Horikoshi, nonostante il suo tragico passato. Un anime spin-off potrebbe dare finalmente spessore al fratello di Shoto.

E per voi? L'idea di un prodotto spin off su Toya vi affascina?