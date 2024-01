My Hero Academia, lo spin-off prequel che tutti vorrebbero: gli inizi di All Might

L'anime di My Hero Academia è sempre più vicino al finale di serie, ma un franchise così amato non può finire così presto! Purtroppo, per il momento non c'è ancora nessun annuncio su un possibile spin-off dell'opera di Kohei Horikoshi: gran parte dei fan sui social, però, spera che l'autore possa illustrare la storia di All Might in un manga o in un anime-prequel.

E se All Might, l'eroe numero uno del Giappone e Simbolo della Pace, diventasse il protagonista di un anime spin-off prequel di My Hero Academia? Un fan ha immaginato come potrebbe essere un poster promozionale di una serie animata incentrata su Toshinori Yagi prima che diventasse il mentore di Deku che noi tutti conosciamo.

La key-visual creata dai fan, che vi lasciamo in calce alla notizia, vede un All Might adolescente insieme alla sua fidata maestra Nana Shimura, entrambi di spalle mentre osservano una città distrutta. Toshinori indossa la sua divisa scolastica, mentre Nana porta il suo costume da eroina, un chiaro riferimento al loro primo incontro.

Nel capitolo 397 di My Hero Academia viene mostrato, per la prima volta in quasi dieci anni di serializzazione, come si sono conosciuti i due personaggi: l'eroina rimase stupita dal ragazzo che, senza possedere nessun quirk, cercò comunque di aiutare i cittadini attaccati da alcuni villain usando un semplice bastone di ferro. Questo gesto eroico convinse Shimura che il ragazzo avesse il potenziale per diventare il primo Simbolo della Pace del Giappone.