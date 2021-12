My Hero Academia: lo spirito natalizio invade la UA nel nuovo sketch di Horikoshi

Gli ultimi mesi del 2021 sono stati incredibili per la serie My Hero Academia, tra la presentazione della sesta stagione con un nuovo trailer, gli eventi che lentamente stanno portando il manga verso l’inevitabile battaglia finale, e l’uscita nelle sale della terza pellicola, World Heroes Mission, la quale ha riscosso un’ottima accoglienza globale.

Mentre i fan attendono I successivi risvolti narrativi della storia di Midoriya e compagni, l’autore Kohei Horikoshi ha deciso di festeggiare il Natale realizzando la simpatica illustrazione che potete vedere nel post di MarvelsGrantMan136 riportato in fondo alla pagina. In perfetto stile natalizio, sullo sfondo si nota Deku impegnato a trainare una specie di slitta guidata da Bakugo, mentre in primo piano si vedono la sorridente Uraraka al fianco di Todoroki.

Stavolta quindi la missione dei protagonisti non ha nulla a che vedere con i Villain, piuttosto dovranno impegnarsi al massimo per consegnare tutti i regali presenti sulla slitta in tempo. Cosa ne pensate di questa speciale cartolina firmata da Horikoshi per augurare buon Natale a tutti i lettori? Ditecelo lasciando un commento qui sotto.

Per concludere ricordiamo che anche Hawks e Tokoyami sono stati protagonisti di un disegno natalizio, e vi lasciamo alle prime immagini e spoiler del capitolo 339.