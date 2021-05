My Hero Academia: una splendida fan art immagina l'anime nello stile di Cartoon Network

Una delle ragioni per cui gli anime possono vantare un pubblico tanto vasto risiede nella capacità degli autori giapponesi di creare serie "per tutti", in grado di interessare in egual modo adulti, adolescenti e bambini. La situazione varia leggermente analizzando i cartoni animati made in USA, e recentemente un fan ha immaginato un simpatico crossover.

Doodlelotl, un giovane artista di origini finlandesi, ha realizzato una serie di sketch a colori ritraenti i protagonisti di My Hero Academia nello stile di Cartoon Network, con un tratto che ricorda molto i character design di serie come "Le tenebrose avventure di Billy e Mandy", "Ed, Edd & Eddy" e "Mucca e Pollo". Molti di noi del resto sono cresciuti guardando questi cartoni animati, oltre ai classici "SpongeBob" o "Due Fantagenitori", quindi siamo sicuri che gli sketch rievocheranno molti ricordi anche in voi.

My Hero Academia, oggi, è una delle serie animate più popolari al mondo, quarta per incassi dopo Dragon Ball, ONE PIECE e Demon Slayer. L'influenza di questo e altri anime è ben visibile anche nell'animazione americana, che negli ultimi anni si avvicinata sempre di più a quella giapponese proponendo serie mature e di grande successo come Invincible o Castlevania.

E voi cosa ne pensate? Vi piacciono questi sketch? Ditecelo nei commenti! Noi intanto approfittiamo dell'occasione per ricordarvi che la quinta stagione di My Hero Academia compirà presto il giro di boa, e che il meglio della Stagione 5 deve ancora venire.