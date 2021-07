My Hero Academia: una splendida Froppy è protagonista dei nuovi sketch di Horikoshi

Il manga di My Hero Academia è attualmente in pausa causa Olimpiadi, e tornerà il 1 agosto con il capitolo 321, insieme a tutti le altre opere di Weekly Shonen Jump. In attesa della prossima uscita l'autore Kohei Horikoshi ha deciso di realizzare due sketch dedicati a Froppy, una delle grandi protagoniste del capitolo 320.

Il primo disegno mostra l'eroina arrampicata su un vetro, con un primo piano durante una delle sue scalate. Il secondo invece mostra Froppy mentre socializza con una raganella, quello che supponiamo essere il suo animale preferito. I due sketch sono accompagnati dalla descrizione: "Siamo nella stagione delle piogge, e visto che mi annoiavo ho deciso di disegnare".

Froppy ha avuto molto spazio nell'ultimo capitolo di My Hero Academia, sia perché l'autore ha deciso di sceglierla come protagonista della splendida copertina a colori, che per via del suo bellissimo monologo finale. Horikoshi del resto ha sempre avuto un debole per questo personaggio, e persino nell'anime di Bones le sono stati dedicati due episodi filler durante il primo e l'ultimo tirocinio.

E voi cosa ne dite? Vi piacciono gli artwork dell'autore? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui non ricordaste bene gli ultimi avvenimenti del manga, invece, vi consigliamo di dare un'occhiata al nostro riassunto del capitolo 320 di My Hero Academia.