My Hero Academia: una splendida Jiro Kyoka prende vita con il cosplay di Hendoart

Kohei Horikoshi ha inserito in My Hero Academia un buon numero di personaggi femminili e nella classe del protagonista Midoriya alla Yuei ce ne sono ben sei. Molti dei riflettori vengono sempre puntati su Momo Yaoyorozu e Ochako Uraraka, ma spesso anche le altre ricevono una buona dose di attenzione.

Tra le sei ragazze della 1-A c'è Kyoka Jiro, figlia di musicisti e che vorrebbe diventare un hero dal nome Earphone Jack. Il quirk della giovane di My Hero Academia si basa sul rumore e sulla sua propagazione e viene espresso tramite due cavi audio che si estendono dalle orecchie che permettono alla ragazza di far vibrare un oggetto al ritmo del proprio battito cardiaco.

Kyoka Jiro è stata più volte avvicinata a Kaminari, il quale rimarrà sicuramente folgorato dopo il cosplay che è stato realizzato dalla bella HendoArt. La ragazza si è concentrata su questo personaggio e ha presentato diverse foto sul suo account Instagram. Come potete vedere in basso, sembra davvero che con questo cosplay Kyoka Jiro abbia preso vita. Oltre all'aspetto un po' più maturo, i dettagli delle pose e dei vestiti sono davvero azzeccati.

In My Hero Academia 4, Jiro si è messa in mostra col suo basso che è diventato anche come merchandising dell'anime.