My Hero Academia: uno splendido cosplay per omaggiare la giovane Momo Yaoyorozu

Tra l’incredibile panorama che ha riempito le pagine dell’opera nata dalla matita di Kohei Horikoshi ben 5 anni fa, My Hero Academia, solo una ristretta selezione di pochi personaggi è riuscita comunque ad avere un forte impatto sul pubblico.

Tra questi sicuramente spunta Momo Yaoyorozu, che ha mostrato fin da subito la sua forte personalità, in grado di conquistare i fan che continuano a omaggiarla con splendidi cosplay.

È stata una delle studentesse della Yuei ad ottenere più cosplay in assoluto, l’ultimo dei quali è stato condiviso dall’utente @Caught_Red_Headed su Reddit tramite l’immagine che potete trovare in calce alla notizia. Per massimizzare gli effetti del suo Quirk, sappiamo che Yaoyorozu ha bisogno di mantenere scoperta una buona percentuale di pelle e nell’interpretazione del fan possiamo vedere come questo aspetto del personaggio sia stato reso con molta fedeltà all’originale.

Nonostante la sua popolarità tra i fan della serie, sono emersi numerosi dibattiti inerenti il suo costume. La quantità di pelle che mostra spesso durante la serie è stata soggetto di censura in diversi paesi durante la trasmissione degli episodi. Anche se si considera questa controversia il personaggio di Yaoyorozu rimane uno dei più apprezzati della serie di My Hero Academia, che ricordiamo essere attualmente all’episodio 4 della quarta stagione, qui recensito e che il manga invece è da poco arrivato al capitolo 250.