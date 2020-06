My Hero Academia spoiler 275: la morte raggiunge Deku e Bakugo?

My Hero Academia non si ferma e continua a mettere agitazione nei lettori con sviluppi di tutto rispetto. Ormai Kohei Horikoshi sta andando al massimo con la guerra tra eroi e villain in un arco narrativo che potrebbe risolvere e concludere il My Hero Academia che conosciamo al giorno d'oggi.

Con le ultime scelte narrative infatti Horikoshi ha spinto molto per uno scontro tra Shigaraki e Deku, tra All for One e One for All. La battaglia del secolo tra i due quirk, ora in due nuovi possessori, potrebbe presentarsi già in My Hero Academia 275, di cui sono arrivati in rete i primi spoiler e immagini.

Il capitolo si apre con Tomura Shigaraki che usa il suo quirk di ricerca per localizzare al meglio One for All e si sposta quindi dal luogo in cui è con Endeavor per dirigersi verso il suo obiettivo. Endeavor è preoccupato dalle parole di Deku ma la spiegazione arriverà dopo, mentre l'eroe numero uno continua a sferrare attacchi verso il nemico. Tuttavia Shigaraki riesce a evitarli e cambia repentinamente direzione per avvicinarsi ancora di più al suo bersaglio.

Deku e Bakugo stanno ancora proseguendo verso il campo di battaglia principale e il ragazzo esplosivo si dice deciso a non perdere. I due ricordano tutti i loro progressi quando il primo possessore del One for All avvisa Deku del pericolo imminente. Shigaraki arriva nei pressi del duo e grazie a un suo quirk immagina la morte di Deku e Bakugo che soccombono per il potere di decadimento.

Arriva anche Gran Torino che salva i due ragazzi, mentre da lontano intervengono anche Ryukyu e Aizawa. Quest'ultimo riesce a sfruttare il suo quirk appena in tempo per evitare che Shigaraki uccida l'eroina draconica. La battaglia con il male è finalmente iniziata in My Hero Academia.