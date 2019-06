My Hero Academia: spoiler del capitolo 232 del manga

Mentre Hawks ad Osaka sta ancora aspettando una chiamata da Dabi della League of Villain, l'organizzazione di criminali si trova ad affrontare l'Armata di Liberazione dei Quirk in attesa dell'aiuto involontario di Gigantomachia. Tuttavia, Twice, dopo essersi ripreso dal trauma, sembra aver sprigionato una nuova forza capace di abbattere il nemico.

Alla fine di My Hero Academia 231, Twice è riuscito a salire in cima al palazzo di Rikiya Yotsubashi facendo uso dell'ascensore centrale. Sembra quindi sia giunta l'ora che anche Re-Destro scenda sul campo di battaglia. Attenzione spoiler sul prossimo capitolo a partire dal paragrafo successivo.

Twice trova Giran legato all'interno dell'ultimo piano dell'edificio, dove si trova anche il capo dell'Armata, Rikiya Yotsubashi. Bubaigawara inizia a produrre altri suoi cloni, stavolta duplicando anche alcuni membri della League of Villain come Dabi e Shigaraki. Tuttavia, Re-Destro inizia a usare il suo quirk mettendo a dura prova i cloni. Sembra che la capacità di Yotsubashi sia di ingigantire parti del proprio corpo aumentandone la potenza, tutto questo dopo che la macchia sul suo volto si è espansa per gran parte della sua estensione.

I cloni di Twice vengono spazzati via quasi subito, mentre quello di Shigaraki si trova nella morsa del braccio gigantesco di Re-Destro. All'improvviso, però, qualcuno suona al citofono del palazzo. Quando questo poggia le mani sulla parete dell'edificio, l'intera struttura inizia a crollare: si capisce quindi che è Shigaraki, arrivato finalmente alla torre centrale e che non vede l'ora di affrontare il capo dell'Armata.