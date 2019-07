My Hero Academia: gli spoiler del capitolo 235 con pagine a colori

Il capitolo 234 di My Hero Academia aveva introdotto i primi flashback sul passato di Tomura Shigaraki, il villain principale della serie e che ora è impegnato in una battaglia con Re-Destro. Finora si sapeva ben poco del passato del ragazzo, se non grazie ad alcuni sprazzi e vignette narrate in modo sparso e casuale nei precedenti volumi.

La nuova storia di My Hero Academia, la 235, si apre con copertina e pagine a colori e narra il passato di Tomura Shigaraki. Mentre l'antagonista è debilitato e rischia di fare una brutta fine contro Re-Destro, prende una mano che simboleggia il padre dalla tasca, e inizia a rivangare i ricordi di quando era molto piccolo.

Cresciuto in una famiglia normale, Tendo Shimura ha sempre avuto una passione per gli eroi, ma il padre è di tutt'altro avviso. Infatti, il genitore tendeva a spegnere l'entusiasmo del bambino picchiandolo, talvolta anche in modo pesante. Tuttavia, il bimbo veniva sempre supportato dalla madre e gli altri parenti come i nonni e la sorella.

Questo fino al giorno in cui trovò una foto di sua nonna Nana Shimura che giocava con il figlio Kotaro, ovvero il padre di Tendo. Una volta che il padre ha scoperto che il figlio ha sbirciato nella sua camera, si avventa di nuovo per picchiare il ragazzo. Ancora una volta rimasto ferito e deluso per il comportamento del padre, Tendo comincia a provare un dolore alle mani e accumulare rabbia, finché, mentre giocava al parco con il suo cane, lo abbraccia toccandolo con tutte le dita.

Il capitolo 235 di My Hero Academia sarà pubblicato venerdì sera su MangaPlus in inglese.