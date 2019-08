My Hero Academia, ecco gli spoiler del capitolo 240!

L'ultima saga che ha visto protagonista la League of Villains è ormai agli sgoccioli, con gli ultimi dettagli che stanno portando alla conclusione un arco narrativo fondamentale per la caratterizzazione di Shigaraki e della sua squadra. Nel frattempo, trapelano in rete i primi spoiler del nuovo capitolo di My hero Academia.

Con l'entrata dell'Armata di Liberazione dei Quirk tra i ranghi dell'Alleanza Criminale più bizzarra che c'è, è il momento di festeggiare lo speciale avvenimento, svelando l'idea di Shigaraki che ha concluso il precedente capitolo. Gli spoiler del nuovo numero del manga, intitolato "Potere", qui seguono:

"È passata una settimana dalla battaglia della città di Deika. Dalle notizie, si evince che i criminali erano circa 20, tra maschi e femmine, tutti morti almeno da quanto confermano i testimoni. La League of Villains si sta riempiendo di sushi in una casa di periferia. Dabi si rifiuta, odia il pesce. Twice sta pregando dinnanzi a una foto di una copia di Toga morta, mentre una delle sue copie divise fa il suo ritorno. Chikazoku avverte la League che non gli piace dover utilizzare i soldi dell'Armata per mangiare il sushi, guarire e comprare un cappotto a Toga, etc...

Redestro inizia a parlare davanti ai suoi sostenitori in un auditorium nell'edificio. Tomura veste un completo, ma una mano gli ricopre nuovamente il volto e continua a grattarsi infastidito dalla giacca. Tomura annuncia il nome della nuova organizzazione, la "Meta Liberation Battlefront". In seguito, i membri della League of Villains e i restanti membri dei leader dell'Armata formano una Squadra d'Azione composta da 9 persone.

Tra i sostenitori, Hawks è spaventato dalla portata della nuova alleanza. Ha fatto troppo tardi. In un flashback, Hawks mostra a Dabi QUELLA persona nella borsa.



Dopo l'annuncio della Squadra d'Azione, il Dottore chiama Tomura rivelandogli che ha un nuovo potere per lui.

Hawks, nel frattempo, cerca di scoprire di più sulla nuova organizzazione, cercando il loro sostengo.

Testo finale: Una minaccia incombe... nuovi sviluppi nel prossimo capitolo!"

E voi, cosa ne pensate degli spoiler e delle prime immagini che potete ammirare in calce alla notizia?