My Hero Academia: gli spoiler del capitolo 241 preannunciano un nuovo evento

La stagione dei villain sembra essersi finalmente conclusa. Dopo svariati mesi di storia, Tomura Shigaraki e i suoi saranno messi da parte in My Hero Academia per tornare ai protagonisti, come già preannunciato da alcune interviste recenti e dichiarazioni sui tankobon della serie. Cosa ci aspetta nel capitolo 241 di My Hero Academia?

Secondo i primi spoiler arrivati in rete, pubblicati da SP_Manga e di cui potete vedere il riassunto nel tweet in calce, My Hero Academia capitolo 241 ripartirà con Todoroki e Bakugo. I due ragazzi sono stati intervistati riguardo l'incidente che li aveva coinvolti alcuni capitoli fa, ma la parte di Bakugo viene completamente tagliata. Mancano pochi giorni alla conclusione del semestre, il periodo di ambientazione è la fine di dicembre.

L'incidente di Deika City ha sconvolto il mondo giapponese supereroistico e le persone si stanno iniziando a chiedere se gli eroi sono davvero utili. La lezione alla Yuei è tenuta da Midnight insieme all'apparizione speciale di Mount Lady che terrà un'intervista. Todoroki mostra uno dei suoi attacchi, il "Muro di Ghiaccio penetra cieli", spiegando anche come una delle mosse che ha usato contro la classe 1-B sia ispirata dal padre, ma ha ancora molta strada da percorrere.

Quando i ragazzi chiedono che senso abbia mostrare le proprie abilità in un'intervista, Mount Lady spiega dell'importanza delle mosse speciali. Mineta rivela di non aver mai pensato se è fotogenico oppure no fino a quel momento. Non solo Mount Lady, ma tutti gli eroi sembra si stiano facendo trascinare dal ruolo dell'hero number one.

I ragazzi rispondono alle domande, Deku rimane per ultimo. Gli viene chiesto di quando perse il controllo durante lo scontro con la classe 1-B, e il ragazzo risponde di essere riuscito a bloccarlo e di poterlo utilizzare più o meno a piacimento, capendo i momenti giusti e mostra il suo attacco con la frusta nera. A breve, in My Hero Academia i ragazzi riprenderanno il lavoro con le agenzie eroistiche. Arriverà un nuovo arco narrativo simile a quello di Overhaul?