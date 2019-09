My Hero Academia: gli spoiler del capitolo 242 mostrano la reazione della società

L'ultima volta che i protagonisti di My Hero Academia hanno avuto a che fare con i tirocini nelle agenzie da eroi, le cose hanno preso pieghe letali. Questi avvenimenti, che saranno narrati a breve nella stagione 4 di My Hero Academia, potrebbero ripetersi a breve con il nuovo arco di tirocinio che i ragazzi riaffronteranno in questo nuovo arco.

La conclusione delle interviste nel capitolo 241 di My Hero Academia ha portato con sé anche l'annuncio della ripresa dei tirocini per i giovani eroi protagonisti della serie. Gli spoiler del capitolo 242 di My Hero Academia ci mostrano una riunione del corpo insegnanti della Yuei, sorpreso del ritorno dei tirocini nonostante tutto. Il capitolo sarà composto da un totale di 17 pagine.

Il preside della scuola, sulle spalle di Aizawa, chiede di attendere e vedere dove li porterà questo nuovo percorso, tuttavia è stato costretto a far ricominciare i tirocini per le insistenti richieste della Commissione di Pubblica Sicurezza, probabilmente atterrita dagli eventi di Deika City.

Gli studenti intanto stanno festeggiando il Natale nei loro dormitori e tutti sono eccitati per la ripresa dei tirocini alle varie agenzie Hero. Deku non sa dove dirigersi, dato che Centipeder ha preso il controllo dell'agenzia di Nighteye ma al momento è troppo indaffarato per poter prendere aspiranti eroi sotto la sua ala. Bakugo, invece, ha in mente Best Jeanist, ma non ha ancora deciso se andare effettivamente da lui oppure da altri.

Durante le celebrazioni del Natale intanto riappare Eri, travestita da Babbo Natale, e ciò colpisce tutti per la sua carineria. Dopo la festa, Todoroki avvicina Deku e Bakugo e li invita a partecipare a un tirocinio presso l'agenzia di Endeavor. Nel tweet in calce potete osservare l'ultima pagina con la proposta di Todoroki. My Hero Academia 242 sarà ufficialmente pubblicato domenica sera su MangaPlus.