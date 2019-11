My Hero Academia: gli spoiler del capitolo 249 descrivono un nuovo inferno

Torna su Weekly Shonen Jump una delle serie più popolari del momento. Dopo una settimana di pausa per motivi di riposo, My Hero Academia si appresta a portare finalmente una storia molto attesa dai lettori. Vediamo cos'hanno in serbo i primi spoiler di My Hero Academia 249.

La famiglia Todoroki è sempre stata un mistero, ma ora scopriremo alcuni dettagli nascosti. Nel capitolo 249 di My Hero Academia intitolato "La casa infernale di Todoroki" vedremo i protagonisti di questo arco narrativo nella dimora di Endeavor.

Una delle prime battute di Endeavor di questo capitolo è "Ultimamente faccio sempre lo stesso sogno. Mia moglie e i miei figli sono felici intorno al tavolo da pranzo. Ma io non ci sono." I tre ragazzi si stanno addestrando duramente e sono sempre all'inseguimento di Endeavor, come notano anche i sidekick dell'hero number one.

La scena poi si sposta a casa Todoroki. Bakugo sembra insoddisfatto e si chiede perché è lì e non si considera un amico di Todoroki. Fuyumi accoglie tutti mentre indossa un grembiule. Natsuo è già al tavolo, Deku inizia ad analizzare e parlare di quanto sia buona la cena. Ma appena finito di mangiare, Natsuo si alza e si allontana. Fuyumi inizia a chiedere a Shoto cosa pensa del padre, ma il ragazzo non sa cosa dovrebbe provare.

Deku e Bakugo ascoltano il discorso tra i due fratelli, mentre Endeavor si dirige al piccolo altare buddista e poggia del cibo prima di unire le mani in preghiera. "Ultimamente faccio sempre lo stesso sogno, ciò che posso fare per questa famiglia al momento. Vorrei che tu fossi qui. Toya." La foto sull'altare è di un ragazzo che non abbiamo mai visto e che potrebbe essere il primo figlio di Endeavor. Che le teorie dei fan su Dabi si stiano iniziando a realizzare?