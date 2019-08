My Hero Academia: ecco gli spoiler del folle capitolo 239

L'arco narrativo che ha visto affrontarsi per mesi l'Armata di Liberazione dei Quirk e la League of Villain sta per finire, con un'insperata vittoria di questi ultimi. Stiamo assistendo alle ultime fasi di questa saga di My Hero Academia, con la prossima che tornerà a concentrarsi su Izuku Midoriya come rivelato dall'editor della serie.

Intanto, il capitolo 239 mette un altro tassello nella crescita della League of Villain. Infatti, i primi spoiler di My Hero Academia 239, composti da alcune immagini e pochi script che potete vedere nei link presenti al post di Reddit in calce, fa avanzare ulteriormente il livello di Tomura Shigaraki. Il capo dell'organizzazione di antagonisti principali scatena ancora di più il suo potere nella città, facendo tremare di terrore anche Re-Destro.

Sul posto arriva anche Gigantomachia che vede nuovamente il successore di All for One, ma stavolta sotto un'altra luce. Re-Destro, per salvarsi, chiede a Shigaraki di permettere a lui e a tutta l'Armata di Liberazione dei Quirk di entrare a far parte della League of Villain. Tomura, stavolta pensando lucidamente, fa concludere questo capitolo di quindici pagine di My Hero Academia con una probabile accettazione della proposta, rendendo di fatto la League of Villain ancora più temuta e potente.