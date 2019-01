My Hero Academia: spoiler per il capitolo 214 con copertina e pagine a colori!

In ogni numero della famosissima rivista nipponica Weekly Shonen Jump vengono dedicate la copertina e delle pagine a colori per una delle serie pubblicate sulla rivista. In occasione del capitolo 214 e del sondaggio di popolarità dei personaggi, My Hero Academia ha ricevuto questo onore.

My Hero Academia non riceveva copertina e pagine d'apertura a colori da ben oltre 20 capitoli a causa della difficoltà di Kohei Horikoshi di stare al passo con i tempi di sviluppo. Infatti, ultimamente l'autore ha sempre pubblicato non più di 15 pagine contro le 19 degli altri manga pubblicati su Weekly Shonen Jump, ma in questo numero c'è stato un netto cambio di passo. Per promuovere il manga, la redazione ha deciso di assegnare al capitolo 214 della serie la copertina e le pagine d'apertura a colori per celebrare il sondaggio di popolarità pubblicato qualche mese fa, che potete vedere in calce.

Riprendendo dalla fine del capitolo 213, il nuovo capitolo di My Hero Academia inizia con i professori Vlad, Aizawa e All Might intenti ad osservare lo scontro, dopo aver deciso di non intervenire in seguito all'esplosione del quirk di Deku. Continua così il quinto e ultimo duello tra le classi A e B e, soprattutto, la battaglia individuale tra Midoriya e Shinso. Il campo di battaglia è caotico, con Mineta e Ashido che tentano in tutti i modi di evitare e rispondere agli attacchi mirati della classe B, mentre Monoma tenta di attaccare alle spalle Uraraka. La ragazza, però, memore degli allenamenti fatti, riesce a mettere facilmente al tappeto il ragazzo, permettendo così ad Izuku di dedicarsi solo allo scontro con Shinso.

Proprio negli ultimi istanti di duello, però, accade l'incredibile: dopo il collasso di una delle strutture del campo di battaglia, Deku, per evitare danni a lui e al suo avversario, riesce già a concentrarsi e a fare uso del nuovo quirk "Black Whip". Il capitolo di My Hero Academia si conclude con questa sorpresa, mentre il 215 arriverà la prossima settimana.