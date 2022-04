My Hero Academia diventa uno spokon sul baseball in questo pesce d'aprile

La Stagione 6 di My Hero Academia prenderà una svolta inaspettata. All'alba della battaglia con i Villain di Tomura Shigaraki, gli studenti della Classe 1-A hanno deciso di abbandonare il corso per eroi del Liceo Yuei. Il sogno di Deku e compagni è cambiato.

Ufficialmente, Midoriya, Bakugo, Todoroki e tutti gli altri non intendono più diventare dei Pro Heroes. In una nuova locandina di My Hero Academia sesta stagione, questi abbandonano lo Yuei per intraprendere una carriera nel baseball professionistico. Badate bene, si tratta ovviamente di un easter egg pasquale.

Per il pesce d'aprile 2022, lo staff dell'anime di My Hero Academia ha pubblicato una simpatica illustrazione in cui vediamo gli eroi della Classe 1-A abbandonare i panni degli eroi per vestire quelli di giocatori di baseball, uno sport piuttosto in voga in Giappone. Per l'occasione, My Hero Academia diventa Hero League Baseball.

Tra i battitori della squadra ci sono Shojo, che può colpire sfruttando i suoi molteplici arti, il Pro Gang Orca, Kirishima e Kaminari. Il ruolo di corridori è affidato a Jiro e Ojiro. Amajiki e Mount Lady coprono il ruolo di ricevitori, mentre Mineta, Sato e il Prof. Hound Dog quello di battitori. La produzione di My Hero Academia 6 procede senza intoppi, e chissà se in una puntata anime original, magari quella d'apertura, non vedremo una partita di baseball.