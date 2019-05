My Hero Academia: spopola un'epica fan-art di Deku!

La figura di Izuku Midoriya è forse quella più iconica dell'intera serie di My Hero Academia. Nato senza poteri e privo di una qualsivoglia capacità spiccata, con fatica e forza di volontà è riuscito, dopo aver stupito All Might, ad ereditare un grandioso potere. Ora, un appassionato ne realizza un incredibile artwork.

Sta letteralmente spopolando su Reddit una splendida illustrazione di Deku, realizzata da RobotCatCo, la quale è riuscita a raggiungere l'impressionante cifra di 9000 "mi piace" in poco più di 18 ore. L'utente ha affermato nel suddetto post che l'attuale possessore del One for All è il suo personaggio preferito della serie. Forse non vi era nemmeno il bisogno di sottolinearlo, dato che la dedizione e la cura per i dettagli riposte in questo disegno parlano da sé.

Analizzando il lavoro dell'appassionato possiamo notare di come Izuku Midoriya sia raffigurato nel mentre è intento a sferrare un potentissimo pugno. Un imponente aura verde circonda la sua figura, posandosi con insistenza ai lati degli occhi e sulle sopracciglia. Le sue condizioni non paiono essere le migliori, a giudicare dallo stato del suo costume, ridotto in brandelli. Ben realizzato anche lo sfondo, in cui la figura sfuma in una soluzione apparentemente acquosa.

Nel mentre ricordiamo al lettore che questa non è certamente la prima fan-art ad attirare su di sé grandi attenzioni, occorre difatti citare l'illustrazione della bella Toga. Interessante anche quanto affermato dall'autore dell'opera Kōhei Horikoshi il quale, nel corso di una recente intervista, ha rivelato le routine mattutine della Classe 1-A.

