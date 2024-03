My Hero Academia ha sprecato il potenziale dell'eroina Ochaco Uraraka?

Anche se My Hero Academia ha saputo donare ai fan un buon numero di personaggi ben caratterizzati e interessanti, non tutto il cast ha avuto il giusto peso nella storia. Un esempio evidente è Ochaco Uraraka, indubbiamente uno dei personaggi più trascurati in My Hero Academia in assoluto. Attenzione, seguiranno alcuni spoiler riguardanti l'eroina.

Quando questo personaggio è stato introdotto, all'inizio della storia, si discostava da numerose figure femminili di contorno tipiche dei battle-shonen, caratterizzate da obiettivi fortemente legati al protagonista. Ochaco, infatti, ha sempre dimostrato di essere una ragazza indipendente, animata dal forte desiderio di diventare un'eroina per dare supporto economico alla propria famiglia.

L'umiltà del suo sogno ha sempre riscosso grande successo, perché se ne è percepita fortemente la profonda umanità e la voglia di mettersi in gioco. Uno dei momenti di trama più toccanti legati alla giovane eroina è legato al suo scontro con Bakugo, durante il Festival Sportivo. La ragazza, pur avendo capacità offensive limitate rispetto all'avversario, si è battuta valorosamente fino alla fine, dando enorme dignità alla propria sconfitta.

Dopo aver perso, Ochaco si è resa conto delle proprie lacune in combattimento e si è fatta allenare nelle arti marziali da Gunhead, un pro-Hero molto forte. Con le nuove abilità acquisite, è riuscita persino a tenere testa a Toga Himiko, innamorata di Deku in My Hero Academia, proprio come la stessa Ochaco.

Purtroppo, dopo questo scontro con Toga, Uraraka è sparita sempre di più dalle scene, assumendo i tratti tipici del mero "love interest" del protagonista, Deku. Ovviamente, bisogna chiarire che le romance non hanno mai impedito ad un personaggio di continuare il proprio percorso di crescita all'interno di un anime, ma nel caso di Ochaco, il suo ruolo è diventato, tristemente, quello della comparsa e raramente è riuscita a spostare gli equilibri della storia. Nella speranza di vedere in futuro una maggiore cura nella caratterizzazione di personaggi così interessanti, vi segnaliamo che il finale di My Hero Academia sta correndo un grosso rischio.