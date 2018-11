My Hero Academia - Stagione 2, questa sera esploreremo il passato di Shoto!

Come ogni lunedì, questa sera la rete televisiva Mediaset Italia 2 (canale 120 del digitale terrestre) trasmetterà due episodi inediti di My Hero Academia - Stagione 2. Scopriamo subito dopo il salto i primi dettagli circa i nuovi episodi che potremo visionare a partire dalle ore 21:20 circa!

Stando alle informazioni riportate sul sito ufficiale di Mediaset, gli episodi che verranno trasmessi questa sera saranno intitolati “BAKUGO VS URARAKA” e “TODOROKI SHOTO: LE ORIGINI”. A ragion veduta, se nella prima puntata assisteremo a quello che promette di essere un match mozzafiato, la seconda vedrà invece Izuku contro Shoto, del quale ci verrà finalmente svelato il passato.

Approdato in Italia lo scorso 17 settembre, l’anime di My Hero Academia si compone attualmente di tre stagioni, per un totale di 63 episodi. Mentre nel nostro paese stiamo ancora visionando le puntate della seconda stagione, i fan giapponesi attendono già la quarta, che appunto dovrebbe essere trasmessa in patria durante la primavera del 2019.

Vi ricordiamo inoltre che di My Hero Academia è disponibile anche in edizione Home Video, in quanto l’editore Dynit ha già pubblicato in DVD e Blu-ray disc la prima stagione completa dell’anime. Avete già acquistato il cofanetto coi primi 13 episodi della serie?