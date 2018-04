My Hero Academia Stagione 3: l'anime fissa una partnership con Avengers: Infinity War!

La terza stagione di My Hero Academia ha preso il via da pochi giorni, con il primo episodio che è stato diffuso lo scorso 7 aprile. Tuttavia, lo staff di produzione ha annunciato una speciale collaborazione con niente di meno che Avengers: Infinity War, una partnership commerciale davvero interessante.

Intitolata "Special Hero Collaboration", si tratta di una campagna promozionale congiunta volta a sponsorizza sia il nuovo film corale dei Marvel Studios che la terza stagione di My Hero Academia. Nel trailer sottostante, infatti, due piccoli Izuku e Bakogou osservano in Rete il trailer di Avengers: Infinity War - in quelle che, nell'anime di Studio Bones, dovrebbero essere le scene in cui i due bambini guardano estasiati i video delle gesta di All Might, il loro beniamino.

Ma non è finita qui: la Special Hero Collaboration prevede anche la diffusione di una nuova key visual di My Hero Academia 3 ispirata a uno dei più recenti poster di Infinity War, in cui ogni protagonista e villain dell'anime è raccolto intorno alla sigla della produzione. Anche la disposizione dei personaggi ricrea alla perfezione gli Avengers, con Shigaraki Tomura che occupa il posto di Thanos e via dicendo.

Il nuovo episodio di My Hero Academia sarà trasmesso sabato 14 aprile 2018, mentre Avengers: Infinity War sarà al cinema a partire dal 25 aprile. Il 3 agosto 2018, invece, sarà la data del debutto nelle sale nipponiche del primo film di My Hero Academia, The Two Heroes.