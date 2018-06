My Hero Academia Stagione 3: le anticipazioni dell'episodio 12, in onda il 23 giugno 2018

Ieri, sabato 16 giugno 2018, gli utenti italiani hanno potuto guardare l'episodio 11 della terza stagione di My Hero Academia grazie a VVVVID. Un episodio intenso e toccante che ha emozionato i fan, ma ora è tempo di volgere lo sguardo alla puntata numero 12 con le prime anticipazioni.

In alto, come sempre, vi proponiamo il video preview dell'episodio 12 di My Hero Academia 3, diffuso dopo il finale della puntata numero 11 dell'adattamento anime di Studio Bones. Di seguito, invece, vi proponiamo la nuova sinossi dalle pagine di Weekly Shonen Jump.

L'episodio 12 si intitolerà "L'Inizio della Fine, la Fine dell'Inizio". Ecco la trama:

"L'incubo di Kamino giunge a conclusione! Cosa accadrà a quelli rimasti indietro?

Il mondo ha perso il Simbolo della Pace, All Might...?! Per l'eroe è arrivato il momento di rilasciare l'ultimo scampolo della sua energia per sconfiggere All Might, mettendo la parola fine alla missione di Kamino. Tuttavia, dal momento che All Might non è più l'eroe numero 1, il mondo ha perso il suo Simbolo della Pace e cade nella frenesia!! E mentre l'ultima briciola di potere si affievolisce in All Might, Deku inizia a sentirsi nuovamente perso. Ma, dentro di sé, le parole di All Might iniziano a chiamarlo?!"

Cosa accadrà nei prossimi episodi di My Hero Academia?