My Hero Academia Stagione 3: cosa pensa il mondo di Endeavor?

L'episodio 24 di My Hero Academia Stagione 3 ci ha mostrato il nuovo status quo che affligge la società dopo il ritiro di All Might. Tra le novità c'è anche la posizione di Endeavor, che adesso è l'eroe numero uno. Ma cosa pensa di lui la popolazione?

Grazie a una scena specifica, che ci ha portato nella mente del criminale Twice raccontandoci il suo punto di vista, abbiamo capito come viene percepita la figura di Endeavor dalla popolazione. Il padre di Todoroki ha sempre sofferto la sua posizione di Hero numero due e, ora che si ritrova in cima a causa del ritiro di All Might, non è per nulla contento, poiché avrebbe voluto superare il suo rivale in forza.

In ogni caso, Endeavor suscita pareri piuttosto contrastanti. Attraverso un frame, che ci mostra i risultati di Moogle (il corrispettivo di Google nell'immaginario di My Hero Academia) riguardanti Todoroki senior, possiamo visionare le seguenti chiavi di ricerca:

Endeavor Eroe

Endeavor Odio

Endeavor Paura

Endeavor risolve casi

Endeavor fuoco

Endeavor figli

Com'è possibile notare, la popolazione nutre ancora qualche dubbio nei confronti del suo nuovo eroe numero uno: riuscirà Endeavor a conquistarsi il favore dei più deboli come fece All Might?