My Hero Academia Stagione 3: Deku ha migliorato ancora il suo One for All

L'episodio 23 di My Hero Academia Stagione 3 ci ha regalato momenti davvero intensi, portandoci nel vivo di un'accesa battaglia tra Deku e Bakugo. In questo frangente, il nostro Izuku ha dato prova di aver potenziato ulteriormente il suo One for All.

Nel corso del duello con il suo compagno di classe, che ha voluto confrontarsi con l'odiato rivale dopo aver notato i suoi miglioramenti e aver capito le vere origini della sua Unicità, Deku ha fornito a Kacchan una dimostrazione concreta delle sue abilità derivate dallo Shoot Style.

Proprio questo nuovo stile di combattimento, che è riuscito a perfezionare grazie ai supporti per le gambe creati dalla giovane Hatsume, ha permesso al protagonista di utilizzare una piccola percentuale del One for All senza che il suo fisico ne risenta a livelli estremi. Finora, Midoriya era riuscito a utilizzare il 5% del suo potenziale, sprigionando un quantitativo di energia a dir poco strabiliante.

Proprio durante le battute finali dello scontro con Katsuki, però, Izuku capisce che il suo Quirk è ulteriormente migliorato e che, grazie alla sicurezza che gli dà lo Shoot Style, può alzare ulteriormente (anche se di poco) la percentuale di forza. Ecco, quindi, che il giovane colpisce il suo amico con un One for All dell'8%, contro il 5% che ha utilizzato finora.

La tecnica serve a poco, poiché Kacchan riesce comunque a sopraffare il suo avversario in un impeto d'orgoglio e a vincere la sfida. L'esplosivo aspirante Hero ha però ricevuto ciò che voleva: il suo rivale ha combattuto al massimo delle sue forze.

Ricordiamo che l'episodio 24 di My Hero Academia Stagione 3 uscirà sabato 22 settembre su VVVVID.