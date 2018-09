My Hero Academia Stagione 3: Deku ha mosso i primi passi verso il mondo dei Pro Hero

Midoriya Izuku ha intrapreso la sua carriera al liceo Yuei con un solo obiettivo: conseguire lo status di Hero professionista e salvare il mondo sulla scia del suo mito, All Might. Nell'ultimo episodio di My Hero Academia Stagione 3, finalmente, ha coronato un piccolo passo verso il suo sogno finale.

L'episodio 22 dell'anime di Studio BONES, infatti, ha posto fine all'Esame di Licenza Provvisoria: proprio nei primi minuti della puntata abbiamo assistito alla pubblicazione della graduatoria, che ha svelato quali dei 100 studenti che hanno avuto accesso alla seconda fase sono stati promossi.

La classe 1-A è stata promossa quasi in toto: clamorosamente, tra i bocciati figurano Katsuki Bakugo e Shoto Todoroki, rei di aver agito con eccessivo impulso e individualismo nel corso delle esercitazioni. Midoriya, invece, è riuscito a passare con un punteggio di 71, seppur tra le note presenti sul suo rapporto finale viene indicato che uno dei suoi principali difetti è stato l'aver esitato durante la simulazione di salvataggio.

In ogni caso, adesso Deku ha mosso un primo passo verso la realizzazione del suo sogno: grazie al conseguimento della Licenza Provvisoria, i giovani Heroes sono ora autorizzati a intervenire nei crimini e nelle emergenze cittadine utilizzando i loro Quirk. Soddisfatto del traguardo, il protagonista di My Hero Academia ha subito mandato una foto a All Might e sua madre, per informarli del suo successo.

Fin dove arriverà il nostro Izuku?