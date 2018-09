My Hero Academia Stagione 3: un evento potrebbe sconvolgere il segreto di Deku

Il 22° episodio di My Hero Academia Stagione 3 è terminato con un confronto piuttosto acceso, un evento che rischia seriamente di cambiare lo status quo tra due amici d'infanzia e per il segreto che ruota attorno al Quirk di Deku.

Ci riferiamo, ovviamente, all'imminente duello tra Katsuki Bakugo e Midoriya Izuku: Kacchan, al termine degli Esami di Licenza Provvisoria, ha chiesto al suo compagno di classe di incontrarsi al di fuori dei dormitori in piena notte. Il ragazzo ha poi condotto Deku al Ground Beta, il luogo in cui hanno svolto la loro prima esercitazione, ritrovandosi uno contro l'altro.

In questa occasione, Katsuki ha svelato a Izuku di essere a conoscenza del suo segreto: analizzando i comportamenti di Midoriya, la sua reazione di fronte al ritiro di All Might, le informazioni su All for One e le parole del giovane quando gli rivelò di aver preso il suo Quirk da qualcun altro, Kacchan è riuscito a capire che il protagonista ha ricevuto il dono del One for All dall'ex simbolo della pace.

Pieno di invidia, e notando che Deku non ha negato quanto detto, Bakugo ha deciso di sfidare il suo amico d'infanzia a duello per decidere chi dei due è più forte. Sappiamo che nel prossimo episodio di My Hero Academia Stagione 3 Midoriya accetterà la sfida, in quanto sente di essere l'unico a comprendere i sentimenti del suo amico.

Quali ripercussioni avrà questa verità sul nostro eroe? Il segreto di Izuku sarà svelato, mettendo in pericolo sia il giovane che i suoi cari?