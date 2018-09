My Hero Academia Stagione 3: fan realizza la sua versione dello scontro tra Deku e Kacchan

Recentemente nella seria animata di My Hero Academia, adattamento animato del manga di Horikoshi Kohei, abbiamo assistito ad uno degli scontri più importanti della terza stagione: il rematch tra Izuku e Bakugo. Un fan, per omaggiare lo scontro recentemente andato in onda, ha deciso di creare una sua piccola versione animata della battaglia.

Come potete vedere dal tweet, ciò che propone l’artista @yen_bm è un’animazione grezza di grande qualità: le sue versioni di Deku e Kacchan sono dotate di grandissima espressività, i movimenti dei due giovani mostrano grande forza e altrettanto degne di nota sono anche le esplosioni, le quali, grazie a certi giochi di luce dell’animatore, vengono opportunamente anticipate, rendendo quindi la scena facilmente “leggibile”, grazie anche alla scelta delle inquadrature e al giusto timing, e le esplosioni più credibili. In generale con questa piccola clip l’artista ha mostrato davvero un’abilità non da poco.



Lo scontro in questione risulta fondamentale per lo sviluppo personale e caratteriale di Izuku e Bakugo ed ha portato ad un’evoluzione importante del loro rapporto di rivalità.



Vi ricordiamo, inoltre, che la serie animata si sta avvicinando sempre di più al nuovo arco narrativo: l’Internship Arc. Questo, come anticipato nella preview dell’ultimo episodio, presenterà nuovi personaggi.



Attualmente la serie animata va in onda sulla rete Mediaset Italia 2 e a novembre uscirà il cofanetto DVD/BLU-RAY della prima stagione. La serie completà è disponibile su VVVVID. L’anime di My hero Academia è un adattamento dell’omonimo manga di Horikoshi Kohei, in serializzazione dal 2014 sulle pagine di Weekly Shonen Jump di Shueisha. Nel febbraio 2018 sono state stampate in totale oltre 13 milioni di copie in Giappone e il 4 settembre di quest’anno è inoltre uscito il 20° tankobon del manga.