My Hero Academia Stagione 3: nell'ultimo episodio i Villain sono usciti allo scoperto

Sembra che, dopo aver assistito agli Esami di Licenza Provvisoria, in My Hero Academia Stagione 3 stiano per tornare i Villain, più agguerriti che mai. Il 24° episodio, infatti, ha permesso ai criminali di uscire nuovamente allo scoperto.

Già all'inizio della puntata abbiamo assistito al ritorno di Twice, in una scena che ci ha finalmente mostrato il suo volto e ci ha spiegato meglio le caratteristiche della sua Unicità. In seguito abbiamo appreso che, nel corso delle ultime settimane, anche Shigaraki Tomura e la sua Unione dei Villain ha sfruttato il tempo in anonimato per riorganizzarsi e sembra essere nuovamente pronto a colpire.

Intanto, però, ha fatto la sua comparsa un nuovo e misterioso Villain: un individuo mascherato che, insieme alla sua banda, osserva un incendio provocato da lui stesso e che ha tutta l'aria di rappresentare una nuova minaccia per la società degli Heroes.

Nel frattempo anche il crimine urbano dilaga: il motivo è che il mondo, avendo perso All Might, si sente ora meno sicuro e anche i cattivi di bassa lega hanno preso coraggio e sono usciti allo scoperto. Chi prenderà il posto del Simbolo della Pace? Riuscirà Endeavor a non far sentire la mancanza del suo predecessore?

Ricordiamo che il season finale di My Hero Academia Stagione 3 sarà trasmesso sabato 29 settembre su VVVVID.