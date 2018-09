My Hero Academia Stagione 3: non tutti gli studenti della 1-A hanno passato l'esame!

Negli ultimi episodi della terza stagione animata di My Hero Academia l'Esame di Licenza Provvisoria è finalmente giunto a conclusione: tuttavia, come ha svelato la 22° puntata, non tutti gli studenti della classe 1-A sono riusciti a passarlo!

Chi ha guardato l'ultimo episodio di My Hero Academia Stagione 3 sa bene di chi stiamo parlando: Shoto Todoroki e Katsuki Bakugo. Proprio i due allievi migliori della 1-A del liceo Yuei non sono riusciti a essere promossi durante l'Esame di Licenza, un avvenimento che suscita lo stupore di tutta la scolaresca.

Il motivo è molto semplice: entrambi, esattamente come Inasa Yoarashi, si sono comportati con egoismo durante l'esercitazione di salvataggio, lasciandosi travolgere dalle emozioni e comportandosi in modo poco consono alla situazione.

Nel caso di Todoroki e Yoarashi, i due si sono fatti dominare dalla loro rivalità, iniziando a combattere nel bel mezzo dell'esercitazione e ostacolando le operazioni di salvataggio; per quanto riguarda Bakugo, invece, il giovane e irruento aspirante Hero non si è comportato nel giusto modo, trattando con forte irruenza le vittime predisposte alla valutazione degli studenti.

Vi aspettavate che proprio i due migliori studenti non riuscissero a conseguire la Licenza Provvisoria? Ricordiamo che il 23° episodio dell'anime di Studio BONES debutterà su VVVVID sabato 15 settembre.